Лицензирование онлайн-тренингов могут ввести в России

Недобросовестных организаторов занесут в реестр. С документом ознакомились «Известия».

Деятельность блогеров-тренеров, которые продают свои курсы в интернете, предложили отрегулировать. В частности, ввести лицензирование, создать федеральный реестр недобросовестных организаторов таких уроков, а также определить орган исполнительной власти, который будет модерировать их работу.

Такую инициативу главе кабмина Михаилу Мишустину направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. С документом ознакомились «Известия».

«В последнее время было возбуждено несколько громких уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов со стороны лиц, которые занимаются продажей дистанционных курсов и тренингов. Речь идет о супругах Чекалиных (не заплатили 300 млн рублей) и Александре Митрошиной (120 млн рублей). Также 21 марта 2023 года стало известно, что правоохранительные органы начали проверку в отношении Елены Блиновской, выдающей себя за бизнес-тренера», – говорится в тексте обращения.