Почти у каждого второго иркутянина есть друзья на работе

Друзья на работе есть у 46% иркутян: чаще всего — у медсестер, продавцов-консультантов и дизайнеров, реже всего — у бухгалтеров, переводчиков и аудиторов. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Настоящие друзья среди коллег по работе есть у 46% иркутян. Близкие и доверительные отношения с сослуживцами женщины выстраивают чаще мужчин (53% против 42%). Чем моложе респонденты, тем легче они заводят друзей на работе: среди опрошенных до 24 лет настоящей дружбой с коллегами могут похвастаться 55%, тогда как среди тех, кто старше 45, — только 41%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего о наличии друзей в рабочем коллективе рассказывают медсестры (70%), продавцы-консультанты (61%) и дизайнеры (57%). В пятерку самых дружелюбных профессий вошли также врачи и менеджеры по логистике (по 54%), кладовщики, менеджеры по маркетингу, прорабы и учителя (по 51%). Реже других о дружбе с коллегами рассказывали бухгалтеры, переводчики и аудиторы (по 39%), охранники и руководители (по 42%), инженеры, программисты и менеджеры по работе с клиентами (по 46%).