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Акции Мечела вырастут на 362%?! Эксперт рассказывает, на чем основан оптимизм

Эксперты БКС прогнозируют рост российского рынка акций в ближайший год на 40-50%.  При этом некоторые акции могут показать более внушительный рост. Так, по мнению аналитиков БКС, обыкновенные акции Мечела могут показать рост на 362%. На чем основан оптимизм?

По словам эксперта БКС Мир инвестиций, с начала года акции Мечела выросли уже на 50%, приближаясь к рекордным уровням за шесть лет. То есть рынок уже начинает оценивать бумагу позитивнее, чем раньше. Но даже после такого роста цен всё ещё бумага далека от справедливого значения.

– Сейчас Мечел в месяц зарабатывает 10% от своей капитализации в виде чистой прибыли, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в шоу «Без плохих новостей». – Это всё благодаря высоким ценам на уголь. У других компаний, к примеру, этот показатель на уровне 1-2%, в 10 раз меньше.

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Как у любой бумаги, так и у Мечела, есть риски.

–  Ключевой риск  – снижение цен на уголь. Те инвесторы, которые опасаются падения цен на уголь, конечно, закладывают это в цены и побаиваются покупать бумаги Мечела. Из дополнительных рисков –потенциальное изменение налогообложения. И, третий риск, никто не отменял возможность значительного укрепления рубля, – поясняет Максим Шеин.

Но пока все эти риски полностью перекрываются доходностью. Эксперт добавляет, что на дивиденды по бумагам не рассчитывает, но уверен, что компания много зарабатывает.

– После долгой стагнации, когда производство падало в 2-3 раза, сейчас оно начинает расти. Кроме того, будет сильное падение долговой нагрузки, – резюмирует Максим Шеин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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