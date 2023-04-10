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Стоит ли ждать коррекции на российском рынке акций?

«Российский рынок сейчас привлекательный, поэтому в ближайшие 1-2 месяца коррекции не ждём». Такое мнение озвучили эксперты БКС Мир инвестиций.

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– Восстановление выплат дивидендов поможет подчеркнуть плюсы нашего рынка, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Важно помнить, что наш рынок самодостаточный, в отсутствии иностранцев, по сути, только резиденты Российской Федерации участвуют в торговле.

Он дополнительно отметил, что многие российские компании ориентированы на экспорт, а это значит, что они выигрывают от недавней девальвации рубля и всё ещё высоких цен на сырьё. Долгосрочным инвесторам Максим Шеин напомнил один случай.

– Однажды я был на встрече с легендарным инвестором Марком Мебиусом. Ему задали такой вопрос: “Скажите, Марк, когда нужно покупать акции?”.  Марк – очень известный инвестор в акции развивающихся рынков. Его ответ был просто гениальным: “Акции нужно покупать всегда, когда у вас есть деньги”.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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