Стоит ли ждать коррекции на российском рынке акций?

«Российский рынок сейчас привлекательный, поэтому в ближайшие 1-2 месяца коррекции не ждём». Такое мнение озвучили эксперты БКС Мир инвестиций.

– Восстановление выплат дивидендов поможет подчеркнуть плюсы нашего рынка, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Важно помнить, что наш рынок самодостаточный, в отсутствии иностранцев, по сути, только резиденты Российской Федерации участвуют в торговле.

Он дополнительно отметил, что многие российские компании ориентированы на экспорт, а это значит, что они выигрывают от недавней девальвации рубля и всё ещё высоких цен на сырьё. Долгосрочным инвесторам Максим Шеин напомнил один случай.

– Однажды я был на встрече с легендарным инвестором Марком Мебиусом. Ему задали такой вопрос: “Скажите, Марк, когда нужно покупать акции?”. Марк – очень известный инвестор в акции развивающихся рынков. Его ответ был просто гениальным: “Акции нужно покупать всегда, когда у вас есть деньги”.