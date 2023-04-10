АТБ предложил для самозанятых кредиты наличными и кредитные карты

«Кредит наличными» и кредитная карта «Универсальная» в Азиатско-Тихоокеанском банке теперь доступны для клиентов, зарегистрированных в качестве самозанятых.

Для оформления «Кредита наличными» или кредитной карты «Универсальная» помимо паспорта гражданина России необходимо предоставить электронную справку о состоянии расчетов (дохода) по налогу на профессиональный доход и справку о постановке на учет в качестве налогоплательщика на профессиональный доход (оформляется в приложении «Мой налог»). Отправить документы можно в режиме реального времени при оформлении заявки.

Ставки по кредиту наличными начинаются от 4 процентов годовых, а для кредитной карты в случае выполнения условий беспроцентного периода использование заёмных средств может быть бесплатным.

«Кредит наличными» от АТБ и «Универсальная» кредитная карта неоднократно занимали топовые позиции в рейтингах лучших кредитных продуктов России, составленных финансовыми порталами «Выберу.ру», Brobank.ru и другими.

Подать заявку на оформление кредита наличными можно на сайте или в любом отделении АТБ, а также в мобильном приложении и интернет-банке. Кредитная карта «Универсальная» оформляется в отделениях АТБ или через заявку на сайте.

Остались вопросы? Вы всегда можете получить информацию о текущих предложениях АТБ по номеру горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).