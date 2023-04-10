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Альфа-Банк заплатит 20% кэшбэка за покупки по кредитной карте в супермаркетах

Альфа-Банк заплатит 20% кэшбэка за все покупки в супермаркетах по кредитной карте. Именно в супермаркетах клиенты банка чаще всего расплачиваются кредитной картой.

Воспользоваться предложением могут новые и текущие клиенты, у кого не было кредитных карт Альфа-Банка за последний год. Чтобы получить кэшбэк, нужно оформить кредитную карту «Год без %» до 7 мая.

Кэшбэк начислится за все покупки в супермаркетах, совершенные до 7 июня. В поддержку кампании банк разместил по всем городу гигантские полотна – посмотреть на это в ролике можно здесь.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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