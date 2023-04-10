Примсоцбанк: Платите картой «Мир» и получайте 15% скидки в сети магазинов «Пятёрочка»

Получить скидку 15% в сети магазинов «Пятёрочка» могут держатели карты «Мир». Для этого им необходимо предъявить на кассе магазина пенсионное удостоверение или другой документ, дающий право на получение скидки, говорится в сообщении Примсоцбанка.
– Акция действует с 1 марта по 31 мая 2023 года при оплате покупок картой «Мир» с понедельника по воскресенье, – сообщили в банке.
Кто может получить скидку:
• Пенсионеры Российской Федерации при предъявлении пенсионного удостоверения, справки о назначении пенсии или другого документа, который подтверждает пенсионный статус;
• Дети-инвалиды при предъявлении пенсионного удостоверения, справки об инвалидности или другого документа, который подтверждает пенсионный статус;
• Законные представители ребёнка-инвалида при предъявлении документов:
1. Свидетельство о рождении или удостоверение опекуна.
2. Справка об инвалидности, пенсионное удостоверение или иной документ, который подтверждает статус ребёнка-инвалида.
Подробные условия акции можно узнать ЗДЕСЬ или на сайте https://privetmir.ru/.
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»;
Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92;
ИНН 7825706086;
КПП 784101001;
ОГРН 1027809237796.