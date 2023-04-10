Шесть вопросов о валютных переводах в Солид Банке

Российско-японский Солид Банк работает по валютным переводам в прежнем режиме. Проводит ли банк переводы через SWIFT, есть ли ограничения по сумме перевода, какую комиссию берёт за перевод? На эти и другие вопросы о международных переводах в иностранной валюте отвечают эксперты банка.

1. Проводит ли банк переводы за рубеж и из-за рубежа, в том числе через систему SWIFT?

– Да, АО «Солид Банк» работает в прежнем режиме по системе SWIFT. Банк осуществляет переводы в японских иенах, китайских юанях в любые страны мира. Зачисления в долларах США так же возможны из любых стран мира. АО «Солид Банк» расширяет список своих банков-корреспондентов, и на настоящий момент (10.04.2023) работает со странами: Японией, Китаем, Таиландом, Эмиратами, Индией, Монголией, Турцией, Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном, Арменией и Лаосом.

2. Есть ли ограничения по валюте перевода/стране получателя?

– АО «Солид Банк» не ставит ограничения клиентам по валюте перевода/стране получателя. Однако, мы владеем информацией, какие зарубежные банки перестали принимать платежи из России. Наши сотрудники тщательно проверяют направленные в банк переводы и уведомляют клиентов, если банк-получателя не принимает денежные средства от российских банков. Следует помнить, что также существуют определенные нюансы при заполнении заявлений на перевод иностранной валюты в зависимости от страны получателя и/или валюты перевода – здесь на помощь также приходят сотрудники банка.

3. Есть ли ограничения по сумме перевода (минимум/максимум за одну операцию или за период)?

– Ограничения пока действуют на переводы в тайских батах – банк-корреспондент устанавливает лимиты на максимальную сумму платежа в зависимости от банка получателя.

Для юридических лиц ограничений нет – клиенты переводят любые суммы за любой период.

Для физических лиц действуют правила, установленные Банком России, а именно (в настоящий момент): клиенты физические лица-резиденты и нерезиденты из дружественных стран могут перевести из России на свой счет или другому физическому лицу за рубеж не более 1 млн. долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Если клиент оплачивает медицинские услуги, образование, или платит по инвойсу за автомобиль или товары – ограничений по сумме нет. Клиенту – физическому лицу также необходимо предоставить документ, подтверждающий происхождение денежных средств при сумме переводов более 2,5 млн рублей в месяц.

4. Размер комиссии за перевод (исходящий и входящий).

– Комиссии за перевод в различных валютах варьируются от 0,11% до 0,13%. С января 2023 года тарифы Солид Банка изменились. Основное нововведение для юридических лиц – мы отказались от комиссии за валютный контроль. Теперь наши клиенты при осуществлении переводов платят только одну комиссию – за сам перевод. Соответственно, нет комиссии за валютный контроль – нет НДС. Мы видим в этом экономию и удобство для клиента, тем более в отчетные периоды.

Для физических лиц – мы не взимаем комиссию за ведение валютного счета, при наличии по счету клиента операций в течение 12 месяцев.

5. Ориентировочные сроки исполнения перевода.

– К сожалению, времена, когда получателю зачислялись денежные средства день-в-день, прошли. Сейчас мы предупреждаем клиентов, что зачисление средств получателю занимает 10 рабочих дней. Дополнительно нужно понимать, что иногда банки-корреспонденты запрашивают информацию и документы о переводе (например, инвойс) как у отправителя, так и у получателя. При этом мы сталкивались с ситуациями, когда мы оперативно ответили на запрос, а получатель средств с ответом не торопился. Так что ответ на запрос тоже увеличивает сроки зачисления средств получателю.

6. Есть ли комиссия за обслуживание валютного счета для физических лиц.

– АО «Солид Банк» не вошел в список банков, за последнее время многократно увеличивших комиссии за обслуживание валютного счета. Наши тарифы за обслуживание валютного счета остались неизменны.

«АО «Солид Банк» внимательно следит за происходящей ситуацией на мировой и банковской арене. Так же, как и другие банки, АО «Солид Банк» призывает клиентов переходить на национальные валюты своих контрагентов или осуществлять операции в рублях РФ. Однако, наши методы, на мой взгляд, более мягкие. Это связано с тем, что АО «Солид Банк» не очень крупный банк, и является банком «с человеческим лицом». Наши сотрудники всегда на связи с клиентами, банк всегда идет на встречу клиентам, и любые вопросы решаются оперативно именно благодаря личному общению с сотрудниками банка. Как показывает практика, в это непростое для импортеров и экспортеров время, помочь, разъяснить все нюансы операций и подсказать, как правильно выстроить отношения с контрагентом, могут именно сотрудники банка при личном разговоре", - комментирует Елена Комкова, руководитель направления ВЭД АО "Солид Банк".



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