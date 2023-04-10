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Школьник из Иркутска стал победителем олимпиады «Умницы и умники»

Артем Селиверстов, ученик 11-го класса центра образования № 47 из Иркутска, стал победителем телевизионной олимпиады «Умницы и умники». С победой его поздравил губернатор Игорь Кобзев.

Всего же в заключительный этап телеолимпиады прошли три школьника из Приангарья. Все они – победители регионального этапа, который состоялся в прошлом году в центре выявления и поддержки одаренных детей «Персей».

– Тема финала передачи была приурочена к Году педагога и наставника. Артем ответил на два вопроса и обеспечил себе место в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Он планирует выбрать направление международного права, – сообщил Игорь Кобзев.

По словам главы региона, отрадно, что в Приангарье существует площадка для продвижения таких талантливых ребят – региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей».  Он напомнил, что 15 апреля там стартует отбор на профильную интенсивную смену для подготовки к региональному этапу олимпиады «Умницы и умники».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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