Аналитики ожидают укрепления рубля уже летом

Текущее падение рубля связано со снижением притока иностранной валюты в страну и сокращением нефтегазовых доходов, подчеркивают аналитики «Финама». Они прогнозируют весной стабилизацию курса, а летом ожидают укрепления российской валюты.

– В апреле российская валюта продемонстрировала рекордное снижение — курс доллара на Московской бирже превысил уровень 81 руб. Падение произошло по ряду причин, одна из которых — слабые цены на черное золото, отмечают аналитики: «Западные санкции выразились в снижении официальной экспортной цены Urals, которая оказалась ощутимо ниже запланированных в бюджете $70,1 за баррель. Сюда добавляется и добровольное сокращение объемов добычи нефти в России на 500 тыс. барр./сут. В такой ситуации мы видим значительные объемы недополученных нефтегазовых доходов госбюджета», – отмечают аналитики.

Еще одна причина отрицательной динамики рубля — сокращение притока иностранной валюты в Россию в первые месяцы 2023 года. Инвесторы не спешат избавляться от валюты, поскольку внешние санкции ужесточаются. В исследовании также отмечается возросший спрос населения на валюту: «Российский рубль продолжает активно слабеть против ключевых мировых валют. В результате доходность от простой покупки валюты значительно опередила ту, что можно получить по депозитным вкладам в российских банках в рублях».

При этом в ближайшие месяцы ситуация с притоком валюты улучшится на фоне адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к внешним санкциям, прогнозируют в «Финаме»: «Как итог, уже весной курс рубля стабилизируется, а летом — немного укрепится Ожидаемый торговый диапазон по валютной паре доллар/рубль на II квартал — 72-80 руб., до конца года котировки рубля будут в районе 72-85 руб.».

Курс китайского юаня, ставшего одной из основных валют для международных резервов России, также растет по отношению к рублю. В конце марта он закрепился немного выше отметки 11 руб. — это самый высокий уровень с апреля 2022 года. Аналитики объясняют данную тенденцию ростом китайской валюты по отношению к другим мировым валютам на фоне открытия экономики КНР.

Тем не менее тренд на постепенное ослабление юаня, который должен повысить экспортный потенциал экономики КНР, сдержит укрепление юаня против рубля. «Во II квартале мы ожидаем, что усиление курса юаня по отношению к рублю будет медленнее, чем в I квартале. Пара юань/рубль будет торговаться в районе 10,5-12 руб. В перспективе до конца года курс рубля может проявить стабильность, и пара не выйдет за границы 11-13 руб.», — резюмируют аналитики.