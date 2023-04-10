Выставка ИНК «Настоящее будущее» открылась в Иркутске

Выставка Иркутской нефтяной компании (ИНК) «Настоящее будущее» открылась в Иркутске в галерее В. Бронштейна. Работы можно увидеть до 9 мая.

Экспозиции выставки посвящены крупнейшим инвестиционным проектам Иркутской нефтяной компании. Это исследование современных художников участия человека в огромном производственном проекте, меняющем жизнь севера Иркутской области.

Основой выставки стали работы иркутского художника Игоря Смирнова в формате диджитал-композиций на основе фотографий со стройплощадки Иркутского завода полимеров. В ходе подготовки проекта было сделано более 100 фотографий. Работы отражают масштаб и футуристичность промышленного объекта. А в бытовых натюрмортах художника – зарисовки из жизни простых людей, работающих на стройке: завтрак в столовой, компьютерный стол с чашкой чая, прачечная.

Также в проект вошли фотоинсталляция художницы из Усть-Кута Надежды Гомзяковой, видео-арт кинорежиссера Юрия Дорохина и арт-объект «Единство действия» скульптора Григория Свердлова. Саунд-арт выставки создал иркутский композитор Дмитрий Агафонов.

– Знаю, что организаторы работали над концепцией выставки довольно долго. В своих произведениях художники постарались не только передать грандиозность проектов, меняющих промышленный ландшафт региона, но и отразить ключевую роль людей труда, создающих будущее Восточной Сибири, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Большая стройка – это переплетение судеб многих тысяч людей, перемены и для местных жителей, и для приезжих специалистов, и для самой территории, где происходит строительство. Команда иркутских и усть-кутских художников решила реализовать художественный проект, связанный с нашими производственными установками, и мы не стали ограничивать их ни в тематике, ни в выборе форматов. В итоге проект вышел далеко за рамки традиционного производственного пленэра, – поделилась генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых.

Завершится выставка благотворительным вечером, во время которого коллекционеры и меценаты смогут приобрести представленные работы. Вырученные средства будут переданы Ивано-Матренинской детской клинической больнице.



Посетить выставку можно до 9 мая по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3, телефон: (3952) 75-60-30. Вход свободный.