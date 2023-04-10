40% иркутян хотели бы полететь в космос

Выросло количество иркутян, уверенных в лидирующем положении нашей страны в освоении космоса. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

8 из 10 иркутян (80%) считают, что ведущей космической державой наша страна была во времена Сергея Королева и Юрия Гагарина. В том, что пик развития космической отрасли пришелся на времена пилотируемой станции «Мир», убеждены 23%. По мнению каждого пятого (20%), ключевую роль в освоении космоса Россия играет в настоящее время: «Наши ракетные двигатели — мощь!».

В том, что ведущей космической державой Россия была в 1960-х и во времена пилотируемой станции «Мир», чаще всего уверены респонденты старше 45 лет (83% и 22% соответственно). В лидирующем положении страны сегодня чаще других убеждены россияне от 35 до 44 лет (22%).

В целом мнение о том, что ведущей космической державой Россия является сейчас, стало принадлежит 17% иркутян.

В том, что хотели бы полететь в космос, признаются 38% иркутян. Сказать «Поехали!», сидя в космическом корабле, мужчины мечтают чаще женщин (44% против 25% соответственно), а опрошенные до 34 лет — чаще старшего поколения (45% против 28%). Респонденты с высоким доходом в своих мечтах смелее, чем те, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб.: полететь к далеким планетам они хотят в полтора раза чаще (44% против 30%).