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Электроснабжение в Иркутске и Иркутском районе полностью восстановлено

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10 апреля в результате порывистого ветра до 27 метров в секунду и снега произошли локальные аварийные отключения электроэнергии в Иркутске и Иркутском районе. К 17 часам электроснабжение было восстановлено, сообщили в Иркутской электросетевой компании (ИЭСК).

В течение дня 20 бригад филиалов «Южные электрические сети» и «Восточные электрические сети» ИЭСК проводили аварийно-восстановительные работы на нескольких участках воздушных линий с привлечением специальной техники. В частности, специалисты расчистили воздушные линии от деревьев и веток, провели осмотры оборудования и устранили дефекты, возникшие в результате непогоды.

– К 17:00 электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме. На данный момент специалисты работают по устранению отключений по заявкам потребителей в сети 0,4 кВ, – утончили в ИЭСК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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