Россияне стали чаще выбирать жильё за пределами городов-миллионников

Аналитики Домклик изучили, как изменился спрос на вторичное жильё в крупнейших регионах России за последние три года. Как показало исследование, люди реже выбирают квартиры в региональных центрах и чаще предпочитают жить в менее населённых пунктах своего региона. Единственным исключением стала Москва.

В регионах

На рынке вторичной недвижимости растёт интерес населения к недвижимости за пределами административных центров. По мнению аналитиков Домклик, отток из городов-миллионников прежде всего связан с большим количеством выгодных предложений и относительно низкими ценами на вторичном рынке.

Перераспределение спроса также обусловлено расширением транспортной системы (новые дороги, общественный транспорт) и активной застройкой пригородных территорий. Преимущества новых строительных проектов – хорошая экология и развитая инфраструктура. Так как к концу 2022 года объём предложения на вторичном рынке по-прежнему высок, в том числе и от собственников квартир в новых ЖК, у покупателей есть много возможностей выгодно улучшить свои жилищные условия.

Наконец, сыграла свою роль и пандемия, когда жизнь вдали от городского шума, удалённый формат работы и благоприятная экологическая обстановка стали дополнительными стимулами для переезда.

Наибольший отток из мегаполисов зафиксирован в Республике Татарстан и Краснодарском крае (по 5 процентных пунктов), Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Волгоградской области и Республике Башкортостан (по 4 процентных пункта). Общероссийский тренд не затронул лишь Москву, где город оказался в большем приоритете (+5 процентных пунктов).

В то же время в половине городов-миллионников доля ипотечных сделок по приобретению готового жилья по-прежнему высока (50% и выше от общего числа ипотечных сделок в регионе). По этому показателю лидируют Омская (89%), Новосибирская (76%) и Воронежская (72%) области.

В Москве

Аналитики выделили два главных направления внутренних переездов в Москве.

Центральный административный округ. С одной стороны, всё больше людей переезжают в центральные районы. Доля квартир, приобретённых в ипотеку в ЦАО, выросла на 3 процентных пункта. По мнению аналитиков Домклик, это связано со значительными скидками на недвижимость в центре столицы в 2022 году. Наибольший дисконт отмечен на рынке жилья 1960-х годов постройки (7%).

Новомосковский административный округ. С другой стороны, москвичи также перемещаются за МКАД, а именно – в НАО: доля ипотеки на «вторичке» выросла на 1,6 процентных пункта. Аналитики Домклик объясняют это наибольшим снижением стоимости квадратного метра в удалённых от центра районах, которое произошло в 2022 году. Ещё один мотив для переезда – строительство в НАО новых детских садов, школ, поликлиник и станций метро.