Разовый сбор бизнеса принесет бюджету 470 млрд рублей

Крупнейшими плательщиками станут «Металлоинвест», Сбер и «Норникель», сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ.

Единовременный взнос в бюджет способен оказаться более эффективным, чем ожидали власти. Объем поступлений от разового платежа может составить до 470 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше заявленной Минфином суммы в 300 млрд. Такая оценка получена при использовании схемы расчета, представленной в ведомстве, говорится в исследовании.

В феврале 2023-го правительство сообщило о планах ввести дополнительный сбор на сверхприбыли предприятий, полученные в 2021–2022 годах. Так, крупный бизнес должен будет уплатить разовый взнос в федеральный бюджет во второй половине этого года. Предполагается, что он будет иметь формат налога на непредвиденную прибыль (windfall tax).

Как позднее заявили в Минфине, исключением станут предприятия нефтегазовой и угольной отрасли, МСП и компании, чья средняя прибыль за два прошлых года оказалась меньше 1 млрд. Ведомство еще не утвердило окончательную формулу расчета взноса для компаний. Ставка тоже не определена. Как говорил глава ведомства Антон Силуанов, итоговое решение примут, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль.