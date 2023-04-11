Северные регионы стали лучшими для трудоустройства молодежи

В лидерах Салехард, Новый Уренгой и Южно-Сахалинск, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ВЭБ.РФ.

Салехард занял первое место среди российских городов с лучшими условиями для трудоустройства молодых людей в субиндексе «Ломоносов» от ВЭБ.РФ. Исследование, включающее оценку качества жизни и перспектив для построения карьеры в 115 крупнейших населенных пунктах России, помимо двух столиц, имеется в распоряжении «Известий». На второй строчке находится Новый Уренгой, далее – Южно-Сахалинск.

Эти города показывают наилучшие результаты и в плане разнообразия вакансий, и в плане наличия подходящей работы, поясняется в исследовании.

«Ведущую роль в хозяйстве северных территорий России занимают высокооплачиваемые нефтяные, газовые и рыбные отрасли промышленности. В этих регионах располагается много профильных городов и поселков, жители которых имеют четкое представление о том, какие специализации востребованы», – отмечается в исследовании.