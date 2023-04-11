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Пепловое облако от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке распространилось на 500 километров

Фото предоставлено ИВиС ДВО РАН

Извержение произошло в ночь на 11 апреля. Высота пеплового облака составила 15-20 км. Небо в радиусе нескольких десятков километров черной тучей. Громовые разряды происходят из-за электростатического напряжения в пепловом облаке.

«Пепловое облако простирается на 500 километров к северо-западу от Шивелуча и продолжает распространяться. Пеплопады в настоящее время усиливаются в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района», – сказал директор ИВиС, член-корреспондент РАН Алексей Озеров.

Если позволят условия, вулканологи попытаются провести исследование купола Шивелуча, чтобы понять, не будет ли повторного пароксизма.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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