Пепловое облако от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке распространилось на 500 километров

Извержение произошло в ночь на 11 апреля. Высота пеплового облака составила 15-20 км. Небо в радиусе нескольких десятков километров черной тучей. Громовые разряды происходят из-за электростатического напряжения в пепловом облаке.

«Пепловое облако простирается на 500 километров к северо-западу от Шивелуча и продолжает распространяться. Пеплопады в настоящее время усиливаются в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района», – сказал директор ИВиС, член-корреспондент РАН Алексей Озеров.

Если позволят условия, вулканологи попытаются провести исследование купола Шивелуча, чтобы понять, не будет ли повторного пароксизма.