Спрос на зарубежные туры вырос на треть в апреле

Это произошло, несмотря на увеличение стоимости туров на фоне падения курса рубля, сообщили «Известиям» туроператоры.

Снижение курса рубля по отношению к доллару и евро сказалось на стоимости зарубежных поездок – они стали на 30-40% дороже, чем в апреле 2022 года.

По состоянию на 10 апреля курс доллара составляет почти 82 рубля, евро – превышал 89 рублей. За последний месяц валюта подорожала на 7%. При этом стоимость туров выросла не только в рублях, но и в валюте, отметили в пресс-службе Anex Tour.

– В среднем поездка в Турцию за год подорожала в валюте на 9% – с €2,2 тыс. до €2,4 тыс. В Египет цена выросла на 55% – до €1,7 тыс. за тур, – пояснили в компании.

Но и сами россияне готовы платить за отдых на популярных курортах всё больше: по сравнению с апрелем прошлого года средний чек на путешествия в Турцию вырос на 26%, в Египет и ОАЭ – на 16%, на Мальдивы – на 76%, в Таиланд – на рекордные 109%, рассказали в туристическом сервисе «Слетать.ру».