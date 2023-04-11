Виктор Ильичев, ВостСибСтрой: «Мы делаем свою работу, ничего ни от кого не ждём»

Несмотря на турбулетность в экономике, 2022 год был одним из самых успешных за все 30 лет работы компании «ВостСибСтрой». Компании удалось увеличить обороты за год примерно на 20%, покрыть все оборотные кредиты. На вопрос Газеты Дело, как удалось достичь этого результата, глава компании Виктор Ильичев ответил: «Мы делаем свою работу, решаем текущие задачи, ничего ни от кого не ждём, хотя, конечно, размышляем о сложившейся ситуации и о том, как она может развиваться».

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Компания «ВостСибСтрой» в 2023 году отмечает 30-летний юбилей. В преддверии юбилея её основатель Виктор Ильичев в эксклюзивном интервью поделился с Газетой Дело опытом преодоления перманентной турбулентности в экономике, прокомментировал текущую ситуацию на строительном рынке в регионе и своим видением того, как она будет развиваться в ближайшем будущем, обозначил новые направления деятельности, которые интересны компании с прицелом на 15-летнюю перспективу. А ещё – рассказал об итогах 2022 года и объектах, которые затронули его чувства, как профессионального строителя.