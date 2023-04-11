Ассортимент полуфабрикатов расширил иркутский «Комбинат питания»

На сегодня он составляет 45 позиций и в ближайшее время пополнится еще несколькими пунктами. Об этом рассказали в мэрии.

Руководитель предприятия Любовь Пронина пояснила, что в этом учебном году уже запустили в производство три наименования котлет: «Городская», «Классическая» и «Аппетитная». Также среди новинок – мясные вареники «Колдуны». Они настолько понравились дошколятам, что их выпуск нарастили до 10 тонн в месяц. Сейчас специалисты «Комбината питания» разрабатывают рецепты блюд, основным ингредиентом которых станет рыба: оригинальные пельмени и зразы с сыром.

Активная фаза национального проекта продлилась 6 месяцев. Использование техник бережливого производства помогло предприятию увеличить объем выпускаемой продукции на треть.