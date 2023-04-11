Новости

Ассортимент полуфабрикатов расширил иркутский «Комбинат питания»

На сегодня он составляет 45 позиций и в ближайшее время пополнится еще несколькими пунктами. Об этом рассказали в мэрии.

Руководитель предприятия Любовь Пронина пояснила, что в этом учебном году уже запустили в производство три наименования котлет: «Городская», «Классическая» и «Аппетитная». Также среди новинок – мясные вареники «Колдуны». Они настолько понравились дошколятам, что их выпуск нарастили до 10 тонн в месяц. Сейчас специалисты «Комбината питания» разрабатывают рецепты блюд, основным ингредиентом которых станет рыба: оригинальные пельмени и зразы с сыром.

Активная фаза национального проекта продлилась 6 месяцев. Использование техник бережливого производства помогло предприятию увеличить объем выпускаемой продукции на треть.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Госкорпорация «Туризм.РФ» реализует новые инвестпроекты в Иркутске, Белокурихе и на Сахалине
Путин поручил направить средства от продажи иностранцами активов на развитие туризма
Куда поедут россияне этим летом?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес