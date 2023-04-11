Стоимость биткоина обновила прошлогодний максимум

К финалу торгов валюта стоила 30,347 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

11 апреля цена на самую популярную криптовалюту, впервые с 10 июня 2022 года, превысила 30,347 тыс. долларов. К 5:00 по мск актив вырос на 5% (30,194 тыс. долларов). Позднее рост ускорился до 7,15% (30,347 тыс. долларов).

Инвесторы могут уходить в цифровые активы из-за проблем на банковском рынке США. По мнению экспертов издания «Коммерсантъ», затормозить дальнейший рост могут давление регуляторов, новые банкротства и признание криптовалют ценными бумагами.