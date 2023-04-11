Количество моделей китайских кроссоверов выросло за год в полтора раза

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») сравнили официальные продажи китайских автомобилей в I квартале текущего года и в период января-марта в 2022-м. Среди чайна-марок практически исчезли другие классы автомобилей, кроме кроссоверов. Из 64 483 машин из Поднебесной, отметившихся в АЕB, 63 798 или 98,9% оказались вседорожниками. Еще год назад “китайцы” за аналогичный период продали у нас 26 783 а/м, при этом кроссоверов среди них тоже было большинство – 23 475 а/м, но их доля была заметно меньше – 87,6%. Причем останавливаться на достигнутом марки Китая, вероятно, не собираются. Выбор покупателя в сегменте чайна-SUV уже до конца весны может подобраться к 40 моделям. Те, кто на этом фоне быстрее других смогут дать рынку седаны, останутся в выигрыше.
Скорость распространения кроссоверов в российском авторитейле впечатляет. А в китайском сегменте в текущем году каким-либо другим классам автомобилей остается все меньше места под солнцем. За I квартал в 2023-м официальные дистрибьюторы завезли в Россию 63 798 различных вседорожников из Поднебесной как с моно-, так и с полным приводом. В итоге они составили 98,9% всех машин чайна-сегмента. Причем в разрезе моделей SUV только в официальных данных AEB, которые по-прежнему не включают, например, марки JAC и Voyah, количество кроссоверов увеличилось с 21 до 30.
Естественно, что в рейтинге самых популярных моделей, за исключением разве что первых двух мест, произошли кардинальные изменения. Лидером с результатом в 7,3 тысячи а/м остался Haval Jolion. Такие результаты продаж связаны прежде всего с включением модели в госпрограмму льготного автокредитования.
К нему вплотную подобрался Chery Tiggo 7Pro (6,9 тысячи машин). Как и в случае с серьезным (+71%) ростом продаж Geely Coolray (6 653 а/м), роль сыграли весомые поддержки продаж дистрибьюторов. Очень тепло рынок принял две новинки – Chery Tiggo 4 Pro и Omoda С5. В десятку также вошли Geely Atlas Pro, два Chery - Tiggo 8Pro и Tiggo 4, а также два Haval – F7 и F7X.
Все три модели Exeed, даром, играя в лиге почти премиальных автомобилей за 3-5 миллионов рублей, расположились в топ-15. В этой же компании нашли себе места новинка Haval Dargo и особенно активно дорожающая Geely Tugella. Меньше тысячи сделок за квартал, но все же больше, чем год назад, было у Haval H9, FAW Bestune T77, который вот-вот станет «Ладой» и двух Great Wall. Практически все модели Changan, за исключением самой доступной CS35 Plus (16 место), расположились с 22 по 25 позиции. Все модели GAC оказались в конце, так ка дистрибьютор практически сорвал их поставки. И наконец, отставание от остальных Tank 300 и двух Geely – Monjaro и Okavango - исключительно временное. Эти модели – дебютанты марта.
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):
«В целом, практически все кроссоверы и вседорожники, которые китайцы продолжали к нам привозить в достаточных количествах, отметились двузначным ростом. Это подтверждает тот факт, что наш дефицитный рынок и дальше готов их принимать в больших количествах. Так или иначе, но в I квартале текущего года мы стали свидетелями максимальной доли SUV среди китайских брендов. Те из марок, которые уже привезли или запланировали поставки седанов малого, компактного, среднего и большого размерных классов смогут со временем быстро нарастить долю рынка за счет отложенного спроса на все четырехдверные автомобили».
Топ-30 китайских SUV по итогам продаж I кв. 2023 года
|
Марка
|
Модель
|
I кв. 2023 г.
|
I кв. 2022 г.
|
Динамика
|
1
|
Haval
|
Jolion
|
7341
|
3629
|
50,6%
|
2
|
Chery
|
Tiggo 7 PRO
|
6874
|
2734
|
60,2%
|
3
|
Geely
|
Coolray
|
6653
|
1916
|
71,2%
|
4
|
Chery
|
Tiggo 4 Pro
|
6018
|
0
|
-
|
5
|
Omoda
|
C5
|
5605
|
0
|
-
|
6
|
Geely
|
Atlas Pro
|
4033
|
1694
|
58,0%
|
7
|
Haval
|
F7X
|
3574
|
1621
|
54,6%
|
8
|
Chery
|
Tiggo 8 Pro
|
3223
|
1817
|
43,6%
|
9
|
Haval
|
F7
|
3007
|
2162
|
28,1%
|
10
|
Chery
|
Tiggo 4
|
2374
|
1437
|
39,5%
|
11
|
Exeed
|
LX
|
2152
|
168
|
92,2%
|
12
|
Exeed
|
TXL
|
1931
|
1229
|
36,4%
|
13
|
Geely
|
Tugella
|
1802
|
1400
|
22,3%
|
14
|
Haval
|
Dargo
|
1737
|
0
|
-
|
15
|
Exeed
|
VX
|
1522
|
915
|
39,9%
|
16
|
Changan
|
CS35Plus
|
1391
|
433
|
68,9%
|
17
|
Haval
|
H9
|
979
|
899
|
8,2%
|
18
|
FAW
|
Bestune T77
|
755
|
83
|
89,0%
|
19
|
Great Wall
|
Poer
|
490
|
99
|
79,8%
|
20
|
Chery
|
Tiggo 8
|
438
|
237
|
45,9%
|
21
|
Great Wall
|
Wingle
|
413
|
32
|
92,3%
|
22
|
Changan
|
CS55
|
405
|
489
|
-20,7%
|
23
|
Changan
|
CS75FL
|
326
|
355
|
-8,9%
|
24
|
Changan
|
CS85
|
277
|
0
|
-
|
25
|
Changan
|
Uni-K
|
166
|
0
|
-
|
26
|
Tank
|
300
|
129
|
0
|
-
|
27
|
Geely
|
Monjaro
|
129
|
0
|
-
|
28
|
GAC
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0
|
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30
|
Geely
|
Okavango
|
3
|
0
|
-