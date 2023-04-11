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Количество моделей китайских кроссоверов выросло за год в полтора раза

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») сравнили официальные продажи китайских автомобилей в I квартале текущего года и в период января-марта в 2022-м. Среди чайна-марок практически исчезли другие классы автомобилей, кроме кроссоверов. Из 64 483 машин из Поднебесной, отметившихся в АЕB, 63 798 или 98,9% оказались вседорожниками. Еще год назад “китайцы” за аналогичный период продали у нас 26 783 а/м, при этом кроссоверов среди них тоже было большинство – 23 475 а/м, но их доля была заметно меньше – 87,6%. Причем останавливаться на достигнутом марки Китая, вероятно, не собираются.  Выбор покупателя в сегменте чайна-SUV уже до конца весны может подобраться к 40 моделям. Те, кто на этом фоне быстрее других смогут дать рынку седаны, останутся в выигрыше.

Скорость распространения кроссоверов в российском авторитейле впечатляет. А в китайском сегменте в текущем году каким-либо другим классам автомобилей остается все меньше места под солнцем. За I квартал в 2023-м официальные дистрибьюторы завезли в Россию 63 798 различных вседорожников из Поднебесной как с моно-, так и с полным приводом. В итоге они составили 98,9% всех машин чайна-сегмента. Причем в разрезе моделей SUV только в официальных данных AEB, которые по-прежнему не включают, например, марки JAC и Voyah, количество кроссоверов увеличилось с 21 до 30.

Естественно, что в рейтинге самых популярных моделей, за исключением разве что первых двух мест, произошли кардинальные изменения.  Лидером с результатом в 7,3 тысячи а/м остался Haval Jolion. Такие результаты продаж связаны прежде всего с включением модели в госпрограмму льготного автокредитования.

К нему вплотную подобрался Chery Tiggo 7Pro (6,9 тысячи машин). Как и в случае с серьезным (+71%) ростом продаж Geely Coolray (6 653 а/м), роль сыграли весомые поддержки продаж дистрибьюторов. Очень тепло рынок принял две новинки – Chery Tiggo 4 Pro и Omoda С5. В десятку также  вошли Geely Atlas Pro, два Chery  - Tiggo 8Pro и Tiggo 4, а также  два Haval – F7 и F7X.

Все три модели Exeed, даром, играя в лиге почти премиальных автомобилей за 3-5 миллионов рублей, расположились в топ-15. В этой же компании нашли себе места новинка Haval Dargo и особенно активно дорожающая Geely Tugella. Меньше тысячи сделок за квартал, но все же больше, чем год назад, было у Haval H9, FAW Bestune T77, который вот-вот станет «Ладой» и двух Great Wall. Практически все модели Changan, за исключением самой доступной CS35 Plus (16 место), расположились с 22 по 25 позиции. Все модели GAC оказались в конце, так ка дистрибьютор практически сорвал их поставки. И наконец, отставание от остальных Tank 300 и двух Geely – Monjaro и Okavango - исключительно временное. Эти модели – дебютанты марта.     

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

«В целом, практически все кроссоверы и вседорожники, которые китайцы продолжали к нам привозить в достаточных количествах, отметились двузначным ростом. Это подтверждает тот факт, что наш дефицитный рынок и дальше готов их принимать в больших количествах. Так или иначе, но в I квартале текущего года мы стали свидетелями максимальной доли SUV среди китайских брендов. Те из марок, которые уже привезли или запланировали поставки седанов малого, компактного, среднего и большого размерных классов смогут со временем быстро нарастить долю рынка за счет отложенного спроса на все четырехдверные автомобили».

Топ-30 китайских SUV по итогам продаж I кв. 2023 года

 

Марка

Модель

I кв. 2023 г.

I кв. 2022 г.

Динамика

1

Haval

Jolion

7341

3629

50,6%

2

Chery

Tiggo 7 PRO

6874

2734

60,2%

3

Geely

Coolray

6653

1916

71,2%

4

Chery

Tiggo 4 Pro

6018

0

-

5

Omoda

C5

5605

0

-

6

Geely

Atlas Pro

4033

1694

58,0%

7

Haval

F7X

3574

1621

54,6%

8

Chery

Tiggo 8 Pro

3223

1817

43,6%

9

Haval

F7

3007

2162

28,1%

10

Chery

Tiggo 4

2374

1437

39,5%

11

Exeed

LX

2152

168

92,2%

12

Exeed

TXL

1931

1229

36,4%

13

Geely

Tugella

1802

1400

22,3%

14

Haval

Dargo

1737

0

-

15

Exeed

VX

1522

915

39,9%

16

Changan

CS35Plus

1391

433

68,9%

17

Haval

H9

979

899

8,2%

18

FAW

Bestune T77

755

83

89,0%

19

Great Wall

Poer

490

99

79,8%

20

Chery

Tiggo 8

438

237

45,9%

21

Great Wall

Wingle

413

32

92,3%

22

Changan

CS55

405

489

-20,7%

23

Changan

CS75FL

326

355

-8,9%

24

Changan

CS85

277

0

-

25

Changan

Uni-K

166

0

-

26

Tank

300

129

0

-

27

Geely

Monjaro

129

0

-

28

GAC

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GS8

27

126

-366,7%

29

GAC

GS5

24

0

-

30

Geely

Okavango

3

0

-

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