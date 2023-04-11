Только 58% маткапитала идут на покупку жилья

17% – идут на образование, 25% – ежемесячную выплату. Данные приводит Циан.

Для сравнения – 5 лет назад на покупку квартиры направлялось 87% сертификатов, а 10 лет назад – 97%.

Среди российских регионов подавляющая часть сертификатов использована на приобретение жилья (от 85%) – в республиках Северного Кавказа. Стоимость жилья здесь ниже, чем в среднем по стране, что позволяет закрыть субсидией существенную часть цены.

Меньше трети маткапитала направлено на жилье в Белгородской области, Карелии и Севастополе: половина семей выбрали ежемесячные выплаты.

«В столичном регионе только 34% маткапитала направлены на покупку жилья, 43% выбрали оплату образования, – говорит Виктория Кирюхина, эксперт Циан.Аналитики».