1,3 млн молодых россиян ушли с рынка труда

Среди причин – демографическое старение и эмиграция, сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В результате в декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 млн человек, или 29,8% всех занятых, – это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года). Однако с учетом того, что старение населения и рабочей силы начало активно проявляться еще с 1990-х годов, можно говорить о том, что численность занятой молодежи опустилась до минимума за всю новейшую историю страны.

До этого количество занятых в возрасте 30-34 лет сокращалось в ковидном 2020 году. Однако тогда на фоне локдаунов уменьшилось число работников практически всех возрастов, и сокращение в группе 30-34-летних было не самым масштабным. Так, если количество работников 30–34 лет в 2020 году снизилось на 3%, то работников до 30 лет – на 8%.

Снижение численности занятых в 2022 году было зафиксировано и среди начинающих специалистов в возрасте 20-24 лет – недавних выпускников и студентов, как правило, совмещающих учебу с подработками. Их стало меньше на 87 тыс. человек (до 3,2 млн).

Но ряд возрастных категорий показал прирост количества занятых. Так, наиболее яркую плюсовую динамику продемонстрировали россияне в возрасте 60-69 лет, присутствие которых на рынке труда выросло на 336 тыс. человек, до 4,9 млн. Как ранее писал РБК, повышение экономической активности населения старших возрастов стало следствием пенсионной реформы. Кроме того, на 202 тыс. человек (до 7,9 млн) увеличилось количество занятых граждан в возрасте 50-54 лет, и на 212 тыс. человек (до 10,9 млн) – россиян в возрастной категории 35-39 лет.