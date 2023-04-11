РУСАЛ установит в Шелехове новые детские площадки

Генеральный директор ИркАЗа, мэр района и глава города обсудили совместную работу на 2023 год.

На встрече Артём Фоминых, Максим Модин и Алексей Тенигин говорили о реализации Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. В этом году при поддержке Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ в Шелехове появятся несколько детских площадок, а также разборная сцена для проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, в образовательные учреждения и учреждения культуры Шелеховского района завод приобретет музыкальное и технологическое оборудование.

Артём Фоминых, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ:

- Соглашения о сотрудничестве ИркАЗа с городом Шелехов и Шелеховским районом, которые мы подписали в этом году – закономерное документальное оформление давнего партнерства. Наша главная совместная задача – сделать жизнь шелеховчан комфортнее, ведь социальные инвестиции – приоритетное направление для компании РУСАЛ.

Повышение качества жизни на территориях ответственности РУСАЛа – главная цель компании. Этому уделял особое внимание ее основатель Олег Дерипаска.