Лесопожарные формирования Иркутской области находятся в высокой степени готовности

На заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, обсуждался вопрос о готовности к пожароопасному сезону лесопожарных формирований.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области



Как доложил заместитель председателя областного правительства Владимир Читоркин, размещение 58 лесопожарных станций (ЛПС) по территории Приангарья оптимально с учетом межмуниципального маневрирования. В лесопожарные формирования входит также 18 авиаотделений. В парашютно-десантных пожарных силах штат в 440 человек полностью укомплектован. Штат летчиков-наблюдателей 25 человек, 21 уже в наличии, четыре завершают обучение на базе ФГБУ «Авиалесоохрана» в городе Пушкин.



Штат лесных пожарных наземной группировки по решению губернатора увеличен до 1468 человек при федеральном нормативе 972 человека. На 10 апреля было принято 1278 человек. Кадровые службы работают ежедневно, чтобы к 22 апреля на 100% завершить прием и обучение всех работников ЛПС. Обучено 130 руководителей тушения лесных пожаров, еще 68 завершат обучение к 22 апреля.



Сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено 792 единицы техники. 275 единиц – гусеничная и колесная техника, ее готовность – 86%. 617 единиц – автомобильная техника, готовность – 80%. На ремонт выделено 130 млн рублей, запчасти поступают. К 28 апреля коэффициент технической годности составит 91%.



Также к лесопожарным формированиям относятся пункты сосредоточения инвентаря и оборудования арендаторов лесных участков, всего таких пунктов 1300, на сегодня проверен 1041, или 92%. До 20 апреля проверка будет завершена на 100%.



Авиационная группировка составит 30 воздушных судов. Впервые один Ан-2 с группой парашютистов-пожарных будет базироваться в Ербогачене, где заготовлен запас топлива для этого самолета и двух вертолетов. После заключения контрактов с авиакомпаниями на мониторинг, получилась экономия финансовых средств, она размещена для проведения еще одних торгов, аукцион на 800 летных часов самолета Ан-2 будет проведен 14 апреля. В этот же день также в результате сэкономленных средств пройдут торги на девять миллионов рублей по воздушным судам, которые задействуют для тушения лесных пожаров. Сейчас законтрактовано 820 летных часов.



Пожароопасный сезон приказом министерства лесного комплекса Иркутской области открыт с 6 апреля. В этот же день были зарегистрированы первые лесные пожары. Всего за эти дни в лесном фонде в регионе обнаружено 15 возгораний, 13 ликвидировано непосредственно в день регистрации на общей площади 139,5 га, из которых покрытые лесом 83 га. 10 апреля обнаружено еще два возгорания в Нижнеудинском районе.. Все зарегистрированные лесные пожары связаны с человеческим фактором, произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Найдены два виновника возникновения лесных пожаров.



– При обсуждении вопроса мы обратили особое внимание на центр принятия решений, когда возникают ландшафтные пожары на бесхозных землях, не относящихся ни к лесному фонду, ни к землям сельхозназначения, ни к землям населенных пунктов. Не должно быть так, чтобы эти возгорания никто не тушил, ведь они могут перекинуться на постройки или зайти в лес. Взяли еще неделю на доработку координации действий по мониторингу, реагированию на такие возгорания и работе оперативно-следственных групп, – отметил Игорь Кобзев.