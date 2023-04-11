Уклонистам могут запретить сделки с недвижимостью и регистрацию ИП

Поправки рассмотрят 11 апреля, сообщает РБК.

«Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры», – сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он также добавил, что если призывник вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и т.д.