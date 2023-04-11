По программам «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» в Сбере теперь можно купить квартиру у ЗПИФ

Сбер расширил перечень жилищных объектов, которые можно приобрести по льготным программам «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека». Если раньше объект недвижимости на первичном рынке можно было купить только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, то теперь, согласно постановлению Правительства РФ от 9 марта, её также можно приобрести у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) — при условии, что пайщики являются первыми собственниками жилья.
Ставка по программе «Господдержка» на Домклик составляет от 7,3% годовых. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн — для остальных регионов. «Господдержку» могут взять граждане РФ от 18 до 75 лет на приобретние квартиры и дома на первичном рынке, а граждане РФ от 21 до 75 лет построить свой.
Ставка по программе «Семейная ипотека» — от 5,3%. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн — для остальных регионов. «Семейную ипотеку» до 1 июля 2024 года могут взять семьи, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года родился ребёнок или уже есть двое и более детей младше 18 лет. До 31 декабря 2027 года — семьи, в которых до 31 декабря 2023 года родился ребёнок с инвалидностью. По такой ипотеке они могут построить дом либо купить готовое или строящееся жильё.
Ставка по программе «Дальневосточная ипотека» — от 1,5%. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 20 лет. Максимальная сумма — 6 млн рублей. «Дальневосточную ипотеку» могут взять молодые семьи, работники медицинской и образовательной сфер, а также переехавшие в Дальневосточный федеральный округ из зоны проведения спецоперации. С помощью ипотеки можно построить дом либо купить готовое или строящееся жильё в ДФО. Купить вторичное жилье у физлица возможно только в сельском населенном пункте, моногороде, на всей территории Магаданской области и Чукотского АО. Исключение : граждане РФ, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации могут приобрести вторичное жилье на всей территории ДФО.
Ранее Сбер расширил перечень жилищных объектов, которые можно купить по программе «Ипотека для IT». Теперь её также можно приобрести у ЗПИФ.
Подробнее о льготных ипотеках с госучастием — на сайте Домклик.