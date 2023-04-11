По программам «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» в Сбере теперь можно купить квартиру у ЗПИФ

Сбер расширил перечень жилищных объектов, которые можно приобрести по льготным программам «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека». Если раньше объект недвижимости на первичном рынке можно было купить только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, то теперь, согласно постановлению Правительства РФ от 9 марта, её также можно приобрести у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) — при условии, что пайщики являются первыми собственниками жилья.

Ставка по программе « Господдержка » на Домклик составляет от 7,3% годовых. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн — для остальных регионов. «Господдержку» могут взять граждане РФ от 18 до 75 лет на приобретние квартиры и дома на первичном рынке, а граждане РФ от 21 до 75 лет построить свой.

Ставка по программе « Семейн ая ипотек а » — от 5,3%. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн — для остальных регионов. «Семейную ипотеку» до 1 июля 2024 года могут взять семьи, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года родился ребёнок или уже есть двое и более детей младше 18 лет. До 31 декабря 2027 года — семьи, в которых до 31 декабря 2023 года родился ребёнок с инвалидностью. По такой ипотеке они могут построить дом либо купить готовое или строящееся жильё.

Ставка по программе «Дальневосточн ая ипотек а » — от 1,5%. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 20 лет. Максимальная сумма — 6 млн рублей. «Дальневосточную ипотеку» могут взять молодые семьи, работники медицинской и образовательной сфер, а также переехавшие в Дальневосточный федеральный округ из зоны проведения спецоперации. С помощью ипотеки можно построить дом либо купить готовое или строящееся жильё в ДФО. Купить вторичное жилье у физлица возможно только в сельском населенном пункте, моногороде, на всей территории Магаданской области и Чукотского АО. Исключение : граждане РФ, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации могут приобрести вторичное жилье на всей территории ДФО.

Ранее Сбер расширил перечень жилищных объектов, которые можно купить по программе «Ипотека для IT» . Теперь её также можно приобрести у ЗПИФ.