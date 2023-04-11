За первые 10 дней апреля Сбер выдал вдвое больше ипотек, чем год назад

За первые десять дней апреля Сбер выдал 25,2 тыс. жилищных кредитов на 83 млрд рублей. По количеству выдач это на 90% больше, чем за тот же период прошлого года, а в денежном выражении — на 110% больше. При этом объём выданной ипотеки за десять апрельских дней 2023 года оказался почти таким же, как за десять дней марта этого года.

По данным аналитиков Домклик, по-прежнему востребована льготная ипотека. По программам с госучастием за 10 дней выдано 8,5 тыс. жилищных кредитов на 37,8 млрд рублей (+51% к аналогичному периоду прошлого года). Самой популярной оказалась «Семейн ая ипотек а » : россияне взяли её на 17,7 млрд рублей (+29%). Серьёзный прирост также показала «Ипотека с г осподдержк ой » : 15,9 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за первые 10 дней апреля в 2022 году.