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Заработок Сбера за первый квартал 2023 года по РСБУ составил 350,2 млрд рублей

Банк выдал кредитов на сумму более 660 млрд рублей.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на данные компании, Сбер заработал 350,2 млрд рублей чистой прибыли за первый квартал 2023 по российским стандартам финансовой отчетности (РСБУ). Портфель розничных кредитов вырос на 4,7% и составил более 12,6 трлн руб. В марте показатель увеличился на 2,3%.

«Мы выдали более 660 млрд руб., и нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне. В результате «Сбер» заработал прибыль в размере более 125 млрд руб., что позволило завершить первый квартал с рентабельностью в 24%», –говорит председатель правления Сбербанка Герман Греф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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