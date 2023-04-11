Депутат объяснил, когда электронная повестка является врученной

Накануне в Госдуму внесли законопроект, который вводит электронные повестки от военкомата. Приходить они будут на сервис «Госуслуги». Об этом сообщает РБК.

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного.

На вопрос: что, если человек не заходил в кабинет на «Госуслугах, Картаполов заявил: «Понятно что могут быть такие случаи, поэтому ничего с человеком не случится, если он в призывную кампанию, которая идет, не посмотрел, не нашел и не увидел эту повестку».

При этом, по словам депутата, в следующую призывную кампанию призывник обязан в течение двух недель с момента ее начала сам явиться в военных комиссариат.

Если гражданин этого не сделает, то столкнется с «ограничениями». В частности, запрет на регистрацию в качестве ИП, запрет на постановку на учет в налоговой службе, запрет на вождение, получение кредитов и так далее.