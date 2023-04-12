Сколько зарабатывают повара и бармены в Иркутской области?

Эксперты hh.ru выяснили, востребованы ли в Иркутской области повара и бармены, сколько им готовы платить работодатели, а также сравнили – конкурируют ли эти предложения с зарплатами в других сибирских регионах.

С января по апрель этого года в Иркутской области было открыто более 800 вакансий для поваров. Большинство из них разместили заведения общепита (25%), однако поваров нанимают также компании из сферы розничной торговли (19%), компании из направления «продукты питания» (5%), штучные предложения о работе для поваров размещают и другие: медицинские клиники, строительные организации, образовательные учреждения и другие.

Что касается спроса на барменов, то для них было доступно чуть пятидесяти вакансий в этом году, причем, тут уже ключевой работодатель – заведения общепита.

Чтобы иметь достаточный выбор предложений, кандидатам понадобится опыт работы – хотя бы от одного до трех лет, именно для таких соискателей доступны большинство вакансий (59%). Самые высокие требования к опыту предъявляются в вакансиях шеф-поваров и шеф-кондитеров – от шести лет и более, но им же предлагают и самые высокие зарплаты, которые могут доходить до 200 тысяч рублей в месяц.

Однако, и новички вполне могут начать карьеру повара или бармена, им доступны треть от всех предложений для данных специалистов, где не понадобится опыт работы (33% - для поваров и 32% - для барменов).

Любопытно, что наиболее высокие зарплаты поварам в Сибири, по данным сервиса «Люди в цифрах», предлагают в Иркутской области и Красноярском крае – в этих регионах они достигают, 90+ тысяч рублей (до 98 тыс.руб. – в Иркутской области, до 91 тыс.руб. – в Красноярском крае). На третьем месте - Новосибирская область, где зарплаты достигают 68,9 тыс. руб. При этом, если оценивать, где заведения общепита нанимали активнее всего поваров в этом году, на первом месте окажется Красноярский край (295 вакансий), на втором месте – Алтайский край (225 вакансий), на третьем – Новосибирская область (224 вакансии). Иркутская область – на четвертом месте.

Что касается барменов, то у них самый большой выбор работы будет в Новосибирской области (67 вакансий в 2023 г.), на втором месте – Красноярский край (44 вакансии), на третьем – Иркутская область (40 вакансий). А вот топ по зарплатам будет выглядеть иначе – более высокий «потолок» зарплат у барменов в Новосибирской области и в Кузбассе (до 51,7 тыс.руб.). В Иркутской области им предлагают зарплаты в диапазоне 27,5 – 38,5 тыс.руб.

Диапазон зарплат для поваров в регионах Сибирского ФО, данные за 2023 год

Регион Диапазон предлагаемых зарплат, руб., 2023 Красноярский край 42 000 - 91 000 Алтайский край 38 362 - 56 000 Новосибирская область 43 678 - 68 966 Иркутская область 43 103 - 98 000 Омская область 44 828 - 91 000 Кемеровская область 35 000 - 51 724 Томская область 34 483 - 51 724 Республика Хакасия 37 931 - 45 977 Республика Алтай 46 553 - 56 000

Диапазон зарплат для барменов в регионах Сибирского ФО, данные за 2023 год