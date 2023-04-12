ЦБ ограничит ипотеку с экстремально низкими ставками. Что это значит?

Банк России ограничит выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. Почему ЦБ пошёл на этот шаг?
Что произошло?
– С 30 мая 2023 г. по ипотечным ссудам, выданным после 15 марта 2023 г., банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы. Соответствующие изменения внесены в Положение ЦБ РФ № 590-П.
Почему ЦБ пошёл на этот шаг?
– В последнее время распространение получила так называемая «ипотека от застройщика» с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%, – говорится в сообщении регулятора. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов, – говорится в сообщении регулятора.
По мнению ЦБ, такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками.
Какие ипотечные кредиты подпадут под ограничения?
– Под повышенное резервирование подпадают ипотечные кредиты, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня (рыночной процентной ставки, РПС) — в качестве такового применяется значение доходности 10-летних ОФЗ, усредненное за три предшествующих дате выдачи календарных месяца (если кредит выдается в рамках госпрограмм, то за вычетом размера возмещения). Резерв увеличивается на 30%, если ПСК ниже РПС более чем на 1/5, и на 50%, если ниже более чем на 1/2.
Как будет рассчитываться рыночный уровень ставок?
Для обеспечения единообразного применения введенных мер с 7 апреля 2023 г. на сайте Банка России в первый рабочий день месяца публикуется РПС по состоянию на первое число отчетного месяца.
Так, на 01.01.2023 рыночная процентная ставка составляла 10,30% годовых, на 01.02.2023 – 10,37%, на 01.03.2023 – 10,50%, на 01.04.2023 – 10,67%.
К чему это приведёт?
Свертывание программ с субсидированной ипотечной ставкой от застройщиков может несколько охладить спрос на новостройки. Но резкого падения ждать не стоит. Эксперты отмечают, что в последнее время спрос сместился на ипотечные программы с господдержкой, на которые фиксируется рекордный спрос. Этому способствует изменение условий программ с 1 января 2023 года.
Так, например, правительство продлило действие «семейной» ипотеки» до 1 июля 2024 года и существенно расширило круг заемщиков. Стать участниками программы теперь могут семьи, у которых два и более несовершеннолетних ребенка. Ранее «Семейная ипотека» действовала только для семей, где дети родились в 2018 году и позже, либо есть ребёнок с инвалидностью.
Банкиры уверены, что спрос на госпрограммы будет расти, учитывая, что льготные ставки существенно ниже рыночных ставок по ипотеке.
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Ранее эксперты подчеркивали, что ЦБ скорее волнуют не столько интересы покупателей, переплачивающих за жилье, сколько темпы распространения «околонулевой ипотеки» от застройщиков и возможные негативные последствия от искусственного роста цен на жилье. Так, по данным Frank RG, в 2022 году общий ипотечный объем для первичного рынка жилья достиг 2 трлн руб. (включая и кредиты по рыночным ставкам), девелоперы благодаря продажам квартир по своим программам кредитования смогли выручить 660-900 млрд руб. Так как для стабилизации ситуации с «околонулевой ипотекой» у ЦБ не было прямых инструментов, поэтому регулятор решил воздействовать на них через банки.