Иркутская область направит проекты на конкурсный отбор для предоставления специальных казначейских кредитов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил подготовить и направить в Фонд развития территорий заявку на конкурсный отбор для получения специальных казначейских кредитов на реализацию инфраструктурных проектов. Получить средства субъекты Российской Федерации могут в соответствии с новым законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– По поручению Владимира Владимировича Путина выделены 100 млрд рублей для предоставления на конкурсной основе субъектам РФ специальных казначейских кредитов преимущественно на мероприятия по созданию инженерно-коммунальной инфраструктуры с высокой социально-экономической эффективностью. Средства будут доведены до регионов строго в 2023 году, в связи с чем необходимо выработать план по финансированию на реализацию мероприятий в текущем году, то есть в этом году деньги должны быть доведены до подрядчиков. Ввод объекта в эксплуатацию – не позднее 2024 года, – отметил Игорь Кобзев.

Специальный казначейский кредит предоставляется по ставке 3% годовых на срок 15 лет. При отборе учитываются наличие внебюджетных источников финансирования, объём поступлений налоговых и неналоговых доходов от реализации мероприятия, численность населения территории, на которой реализуется проект.

Игорь Кобзев также поручил подготовить заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление средств для приобретения автобусов большого, среднего и малого классов, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга). На эту меру поддержки по поручению главы государства субъектам выделено суммарно 50 млрд рублей. Транспорт может быть приобретён для малых городов и сельских территорий для использования на межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутах.