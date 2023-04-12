Путин заявил о «затоваривании» на рынке недвижимости

Девелоперам это грозит сокращением строек, передают слова президента России Владимира Путина «Известия».

В прошлом году российские девелоперы вышли на рекордные объемы ввода жилья, «однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы: происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», подчеркнул президент.

В этих условиях Путин призвал правительство обеспечить устойчивое развитие сектора, прежде всего с помощью поддержки спроса на недвижимость.

«Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о ситуации на рынке недвижимости, в том числе о возможных дополнительных мерах поддержки», – сказал он.