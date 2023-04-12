Россияне вновь пошли в банки

В портфелях кредитных организаций стало больше ипотек, автокредитов, POS-кредитов и кредитов наличными, выясняли «Известия».

В 2022 году сектор потребительского кредитования пережил не лучшие времена: объем выдач упал на 27%, в нестабильной ситуации и в условиях высоких ставок россияне больше придерживались сберегательной модели.

Однако к весне граждане вновь почувствовали вкус к кредитам. В марте 2023 года банки выдали клиентам – физическим лицам кредиты на 1,34 трлн рублей. Это на 35% больше, чем в феврале, и на 109% выше прошлогоднего мартовского результата. Как выяснили в Frank RG по результатам экспресс-мониторинга, месячный прирост показали все продуктовые сегменты: ипотека, автокредитование, POS-кредитование и кредиты наличными. При этом во многих сегментах годовой прирост оказался трехзначным.

Наибольший месячный прирост, по данным Frank RG, показал сегмент кредитов наличными. В марте банки выдали таких кредитов на 631,5 млрд рублей. Это на 38,7% больше, чем в феврале, и на 670% больше, чем год назад.