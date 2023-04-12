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Бумага из Китая и Турции заменила продукцию из Европы

Выход в новые страны логичен. Об этом «Известиям» рассказали в Союзе полиграфистов Санкт-Петербурга.

При этом российские типографии в условиях дефицита бумаги и роста цен на нее начнут искать партнеров не только в Турции и Китае – для них могут представлять интерес поставки, например, из Индонезии, считает исполнительный директор Союза полиграфистов Санкт-Петербурга Ирина Ивкина.

Но участники рынка отмечают, что в работе с новыми странами немало проблем. Бумага из Китая идет в Россию довольно долго, ожидание может достигнуть шести-восьми месяцев, рассказал Владимир Масликов.

Кроме того, поставщики из КНР установили довольно большой объем продукции, минимальный к закупке, добавил Сергей Зюганов. Это требует от типографий значительных средств – суммы порой неподъемные, уточнил он. Проблему подтвердили и в «Красногорской типографии». В итоге, чтобы осуществить закупку товара в Китае, отечественные компании вынуждены объединяться и оформлять один общий заказ, который они распределяют между собой уже при получении товара в Москве, рассказал Павел Мелихов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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