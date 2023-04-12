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Заработок инфобизнесменов в 2022 году вырос на 24%

За прошлый год коучи заработали более 4 млрд рублей, рассказали «Известиям» специалисты по маркетингу.

Заработавшая больше всего в 2022 году Валерия Чекалина стала известна в интернете как «Лерчек». Мама троих детей рассказывала подписчикам о секретах идеальной фигуры, призывала присоединяться к фитнес-марафонам и торговала собственной косметикой.

«В денежном эквиваленте можно говорить о том, что доход девяти крупных коучей вырос на 948 млн рублей. Общая сумма заработка составила 4,2 млрд», – говорят авторы исследования.

Доход российских коучей в 2022-м вырос на 24%, говорится в совместном исследовании Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune.

Эксперты считают, что повышенный успех связан с тем, что в непростые времена людям нужна поддержка, гарантия надежного будущего, которую они продают.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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