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Выставка «Байкальская строительная неделя. Энергоэффективность. ЖКХ» пройдёт в Иркутске с 20 по 22 апреля

С 20 по 22 апреля 2023 года пройдет выставка «Байкальская строительная неделя. Энергоэффективность. ЖКХ», на протяжении мероприятия у иркутян и гостей Приангарья будет возможность найти все необходимое не только для обустройства собственного жилища, но и в целом капитального и частного строительства.

Выставка организована при поддержке Правительства Иркутской области, Министерства строительства Иркутской области, Союза строителей Иркутской области, Ассоциации «Иркутское региональное объединение работодателей "Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей».

Участниками выставки станут более 50 компаний из Иркутска, Иркутской области, Санкт-Петербурга, Кемерово, Абакан, Учалы. Среди них: Иркутский керамический завод, Фабрика бетонов, Живые дома, Новый дом, Сибирский цемент, Сибармапласт, Аквафор, Байкальский газобетон, Гейзер, Финестра, строительные компании и многие другие.

На выставке будут представлены:

  • Автоклавный газобетон, цемент, кирпич;
  • Малоэтажное строительство жилых и не жилых зданий и сооружений;
  • Интерьерные, фасадные краски, декоративные штукатурки, защитные покрытия для древесины;
  • Фасадные и кровельные материалы;
  • Современные системы водоочистки;
  • Система теплоизоляции фасадов;
  • Ландшафтный дизайн;
  • Ворота откатные, распашные, гаражные;
  • Металлоизделия и многое другое.

На выставке представители бизнеса могут провести напрямую встречи и переговоры с производителями. Это прекрасная возможность найти новых партнеров и заключить выгодные контракты.

В рамках программы выставки пройдут деловые мероприятия:

  • Семинар «Фасады современности: оболочки зданий, изменения архитектуры, перспективы применения материала»;
  • Презентация «Вентиляция с возвратом тепла и влаги: энергосбережение, современный дизайн, комфортный микроклимат»;
  • Презентация «Маркшейдерское обеспечение в строительстве»;
  • Круглый стол для ландшафтных дизайнеров, ландшафтных архитекторов и подрядчиков «Ландшафтный дизайн: проблемы, которые назрели в регионе. Пути решения»;
  • Презентация «Дизайнер со своей бригадой: в чем выгоды для клиента? Или как избежать больших ошибок в ремонте и уберечь от лишних затрат клиента»;
  • Презентация «Хочу как в пинтерест: что стоит за красивой картинкой?»;
  • Презентация «Взаимодействие дизайнера и строителя. Важность дизайнера на этапе проектирования дома».

Подробнее о выставке, полная программа мероприятия, список участников на сайте https://sibexpo.ru/events/bsn2023.html

Время работы: c 20 по 22 апреля с 10:00 до 18:00, 22 апреля с 10.00 до 16.00.
Место проведения: г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а, 1 павильон ВК «Сибэкспоцентр»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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