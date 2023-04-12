Выставка «Байкальская строительная неделя. Энергоэффективность. ЖКХ» пройдёт в Иркутске с 20 по 22 апреля

С 20 по 22 апреля 2023 года пройдет выставка «Байкальская строительная неделя. Энергоэффективность. ЖКХ», на протяжении мероприятия у иркутян и гостей Приангарья будет возможность найти все необходимое не только для обустройства собственного жилища, но и в целом капитального и частного строительства.
Выставка организована при поддержке Правительства Иркутской области, Министерства строительства Иркутской области, Союза строителей Иркутской области, Ассоциации «Иркутское региональное объединение работодателей "Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей».
Участниками выставки станут более 50 компаний из Иркутска, Иркутской области, Санкт-Петербурга, Кемерово, Абакан, Учалы. Среди них: Иркутский керамический завод, Фабрика бетонов, Живые дома, Новый дом, Сибирский цемент, Сибармапласт, Аквафор, Байкальский газобетон, Гейзер, Финестра, строительные компании и многие другие.
На выставке будут представлены:
- Автоклавный газобетон, цемент, кирпич;
- Малоэтажное строительство жилых и не жилых зданий и сооружений;
- Интерьерные, фасадные краски, декоративные штукатурки, защитные покрытия для древесины;
- Фасадные и кровельные материалы;
- Современные системы водоочистки;
- Система теплоизоляции фасадов;
- Ландшафтный дизайн;
- Ворота откатные, распашные, гаражные;
- Металлоизделия и многое другое.
На выставке представители бизнеса могут провести напрямую встречи и переговоры с производителями. Это прекрасная возможность найти новых партнеров и заключить выгодные контракты.
В рамках программы выставки пройдут деловые мероприятия:
- Семинар «Фасады современности: оболочки зданий, изменения архитектуры, перспективы применения материала»;
- Презентация «Вентиляция с возвратом тепла и влаги: энергосбережение, современный дизайн, комфортный микроклимат»;
- Презентация «Маркшейдерское обеспечение в строительстве»;
- Круглый стол для ландшафтных дизайнеров, ландшафтных архитекторов и подрядчиков «Ландшафтный дизайн: проблемы, которые назрели в регионе. Пути решения»;
- Презентация «Дизайнер со своей бригадой: в чем выгоды для клиента? Или как избежать больших ошибок в ремонте и уберечь от лишних затрат клиента»;
- Презентация «Хочу как в пинтерест: что стоит за красивой картинкой?»;
- Презентация «Взаимодействие дизайнера и строителя. Важность дизайнера на этапе проектирования дома».
Подробнее о выставке, полная программа мероприятия, список участников на сайте https://sibexpo.ru/events/bsn2023.html
Время работы: c 20 по 22 апреля с 10:00 до 18:00, 22 апреля с 10.00 до 16.00.
Место проведения: г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а, 1 павильон ВК «Сибэкспоцентр»