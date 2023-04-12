Выставка «Байкальская строительная неделя. Энергоэффективность. ЖКХ» пройдёт в Иркутске с 20 по 22 апреля

С 20 по 22 апреля 2023 года пройдет выставка «Байкальская строительная неделя. Энергоэффективность. ЖКХ», на протяжении мероприятия у иркутян и гостей Приангарья будет возможность найти все необходимое не только для обустройства собственного жилища, но и в целом капитального и частного строительства.

Выставка организована при поддержке Правительства Иркутской области, Министерства строительства Иркутской области, Союза строителей Иркутской области, Ассоциации «Иркутское региональное объединение работодателей "Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей».

Участниками выставки станут более 50 компаний из Иркутска, Иркутской области, Санкт-Петербурга, Кемерово, Абакан, Учалы. Среди них: Иркутский керамический завод, Фабрика бетонов, Живые дома, Новый дом, Сибирский цемент, Сибармапласт, Аквафор, Байкальский газобетон, Гейзер, Финестра, строительные компании и многие другие.

На выставке будут представлены:

Автоклавный газобетон, цемент, кирпич;

Малоэтажное строительство жилых и не жилых зданий и сооружений;

Интерьерные, фасадные краски, декоративные штукатурки, защитные покрытия для древесины;

Фасадные и кровельные материалы;

Современные системы водоочистки;

Система теплоизоляции фасадов;

Ландшафтный дизайн;

Ворота откатные, распашные, гаражные;

Металлоизделия и многое другое.

На выставке представители бизнеса могут провести напрямую встречи и переговоры с производителями. Это прекрасная возможность найти новых партнеров и заключить выгодные контракты.

В рамках программы выставки пройдут деловые мероприятия:

Семинар «Фасады современности: оболочки зданий, изменения архитектуры, перспективы применения материала»;

Презентация «Вентиляция с возвратом тепла и влаги: энергосбережение, современный дизайн, комфортный микроклимат»;

Презентация «Маркшейдерское обеспечение в строительстве»;

Круглый стол для ландшафтных дизайнеров, ландшафтных архитекторов и подрядчиков «Ландшафтный дизайн: проблемы, которые назрели в регионе. Пути решения»;

Презентация «Дизайнер со своей бригадой: в чем выгоды для клиента? Или как избежать больших ошибок в ремонте и уберечь от лишних затрат клиента»;

Презентация «Хочу как в пинтерест: что стоит за красивой картинкой?»;

Презентация «Взаимодействие дизайнера и строителя. Важность дизайнера на этапе проектирования дома».

Подробнее о выставке, полная программа мероприятия, список участников на сайте https://sibexpo.ru/events/bsn2023.html

Время работы: c 20 по 22 апреля с 10:00 до 18:00, 22 апреля с 10.00 до 16.00.

Место проведения: г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а, 1 павильон ВК «Сибэкспоцентр»