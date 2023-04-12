Новости

Составлен рейтинг российских регионов по уровню поддержки молодых ученых

Больше всего исследователей сосредоточено в Москве – 120 000 человек, но самым «молодым» регионом в этом плане оказался Татарстан, сообщают «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Александра Мажуга («Единая Россия»).

Наибольшее количество молодых ученых в возрасте до 35 и 40 лет живут в:

  • Волгоградской обл.,
  • Вологодской обл.,
  • Кемеровской обл.,
  • Курганской обл.,
  • Псковской обл.,
  • Тюменской обл.,
  • Красноярском крае,
  • Башкирии,
  • Татарстане,
  • Севастополе.

Всего 22 субъекта предлагают специализированные программы обеспечения жильем молодых ученых, но только в 11 регионах эти программы были реализованы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Госкорпорация «Туризм.РФ» реализует новые инвестпроекты в Иркутске, Белокурихе и на Сахалине
Путин поручил направить средства от продажи иностранцами активов на развитие туризма
Куда поедут россияне этим летом?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес