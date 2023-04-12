Составлен рейтинг российских регионов по уровню поддержки молодых ученых

Больше всего исследователей сосредоточено в Москве – 120 000 человек, но самым «молодым» регионом в этом плане оказался Татарстан, сообщают «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Александра Мажуга («Единая Россия»).

Наибольшее количество молодых ученых в возрасте до 35 и 40 лет живут в:

Волгоградской обл.,

Вологодской обл.,

Кемеровской обл.,

Курганской обл.,

Псковской обл.,

Тюменской обл.,

Красноярском крае,

Башкирии,

Татарстане,

Севастополе.

Всего 22 субъекта предлагают специализированные программы обеспечения жильем молодых ученых, но только в 11 регионах эти программы были реализованы.