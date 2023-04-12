Составлен рейтинг российских регионов по уровню поддержки молодых ученых

Больше всего исследователей сосредоточено в Москве – 120 000 человек, но самым «молодым» регионом в этом плане оказался Татарстан, сообщают «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Александра Мажуга («Единая Россия»).
Наибольшее количество молодых ученых в возрасте до 35 и 40 лет живут в:
- Волгоградской обл.,
- Вологодской обл.,
- Кемеровской обл.,
- Курганской обл.,
- Псковской обл.,
- Тюменской обл.,
- Красноярском крае,
- Башкирии,
- Татарстане,
- Севастополе.
Всего 22 субъекта предлагают специализированные программы обеспечения жильем молодых ученых, но только в 11 регионах эти программы были реализованы.