7 из 10 самых популярных автомобильных марок в России за I квартал – китайские

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали результаты продаж марта и I квартала 2023 года. По данным АЕБ, в топ-10 самых популярных марок семь оказались китайскими, продажи всех чайна-брендов в I квартале составили почти 66 тысяч автомобилей, а их доля подскочила до рекордных 42,5%.

Март в 2022 г. был первым полным месяцем прошлого года, когда наш авторитейл привыкал жить в условиях остановки бизнеса большинством иностранных марок. Тем не менее, как потом оказалось, до антирекордов продаж было еще далеко. Все дилеры смогли год назад реализовать 54 тысячи новых машин, из которых китайских было немногим более 3,5 тысячи «штук» или чуть больше 6%. В нынешнем бизнесе расстановка сил кардинально поменялась. Российский авторитейл сам шагнул в цепкие объятья производителей из Поднебесной. В абсолютных цифрах каждая из ведущих китайских марок в марте 2023 года продавала в среднем по 5-8 тысяч автомобилей в месяц, а доля всех чайна-брендов на рынке по итогам I квартала составила рекордные 42,5%.

Атака клонов

Большинство моделей китайских марок, поставляемых в Россию, пока едва ли можно отличать друг от друга по запоминающимся дизайнерским чертам кузова или сколько-нибудь выдающимся характеристикам. Тем не менее, ряду брендов это не мешает не только уверенно увеличивать объемы продаж, но и множить количество моделей и даже создавать из моделей новые марки.

Особенно среди них отличилась группа Chery. Как отдельная марка, именно она захватила лидерство по размерам бизнеса. За I квартал почти две сотни дилеров Chery в России реализовали 18 927 автомобилей (+204% к прошлому году). Первый суббренд марки, Exeed, за тот же период увеличил продажи китайской группы на 5,6 тысячи машин (+142%). Но, пожалуй, еще более впечатляющим выглядит успех Omоda. Представленная изначально как одна из моделей Chery, в России она появилась как самостоятельный бренд. И, по сути, всего один кроссовер С5 разошелся за три месяца тиражом в 5,6 тысячи экземпляров. Более того, именно он сразу нашел себе место в пятерке лидеров среди всех чайна-моделей. Интересно, что на этом распространение Chery в нашей стране не остановилось: еще один ее суббренд, Jetour, вскоре также начнет продажи. И наконец, последний «родственник», Kaiyi, уже представил седан E5 (аналог Chery Arizo 7).

У бренда Haval, несмотря на наличие локального завода, продажи оказались чуть скромнее. За I квартал было реализовано 16,6 тысячи новых автомобилей (+100%). Марка при этом не оставляет планов по скорому выводу на наш рынок новых машин. Пока же родственные пикапы Great Wall выбрали 1 032 покупателя (+688%). А еще один недавно дебютировавший бренд группы GW, Tank, стартовал с продажами в России двух рамных вседорожников, которые успели найти 26 покупателей.

В Geely (12 673 а/м; +129%) также есть суббренды, но они пока известны исключительно по другим экспортным рынкам. Силами одной марки также ведут у нас бизнес Changan (3 036 а/м, +138%), FAW (757 а/м; + 54%), DFM (158 а/м; -42%), GAC (51 машина; -67%) и новичок Voyah (285 а/м). В свою очередь, JAC по-прежнему не подает сведения в AEB, но тем не менее продал, судя по данным авторитейлеров, более тысячи машин за I квартал. Кроме того, последняя марка предпочитает у нас зарабатывать, предоставляя разрешение на выпуск своей продукции под брендами КамАЗ, «Москвич» и «Соллерс».

«Автотор» наступает

Март и начало апреля ознаменовались тем, что на рынке чаще стали стартовать официальные продажи новых китайских марок, расширяться ассортимент уже существующих. Активнее других выступил завод «Автотор». Он в кратчайшие сроки смог наладить выпуск седанов марки Kaiyi, щедро (иногда сотнями «штук») снабдить машинами первые семь московских салонов и запланировал реализовать до конца года 30 тысяч автомобилей. А с началом апреля Калининград стал поставщиком для дилеров еще одной марки машин – государственного концерна КНР – BAIC. До конца текущего года производитель пообещал сразу семь моделей кроссоверов и седанов.

Кроме этого, марка Jetour отчиталась, что продала первые пять франшиз дилерам и объявила о планах продаж в 15 тысяч автомобилей до конца года. Сразу 11 дилеров и две модели вседорожников представила рынку новая марка Tank. Наконец, FAW запустила продажи двух новых моделей, которые в свою очередь должны помочь компании продать за год 6 тысяч машин, увеличив объемы таким образом почти в три раза.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

«В целом I квартал неожиданно наглядно показал, что среди китайских брендов все с большим отрывом от остальных ведет бизнес группа Chery. По итогам первых трех месяцев 2022 г. ее доля на рынке приблизилась к 20% в абсолютном зачете среди всех китайских автоконцернов и поднялась до 46% среди чайна-марок. Однако уже по итогам полугодия конкуренция, ожидаемо, заметно усилится. Группа Great Wall имеет все шансы к тому моменту нарастить долю с нынешних 11,5% до 13-14%. Для этого постепенно будет расширен модельный ряд Haval, увеличены продажи третьего бренда «Великой стены» - вседорожников Tank. Наверняка, хорошо прибавит и Changan, который с начала текущего года вдвое расширил модельный ряд и не собирается на этом останавливаться. Кроме того, свое возьмут автомобили Kaiyi и BAIC. Постепенно размер всего китайского сегмента в течение ближайшего квартала может еще ближе подобраться к 45-50%, но доля каждой отдельно взятой марки едва ли будет превышать 8-10%».