Платформу обратной связи с правительством запустили в Иркутской области

С ее помощью жители региона смогут отправлять сообщения в органы власти, получать ответы, а также участвовать в опросах, голосованиях и обсуждениях, сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Как сообщил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, на сегодняшний день к Платформе обратной связи (ПОС) подключено 35 органов исполнительной власти региона, 452 – местного самоуправления и более 2000 государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, культуры, образования, социального обслуживания населения и других.

– В 2022 году через Платформу обратной связи поступило 28486 сообщений граждан. Чаще всего жители региона задавали вопросы по вакцинации и лечению от коронавирусной инфекции, по автомобильным дорогам, многоквартирным домам, выплатам детям от трех до семи лет. Вместе с тем, функционал ПОС предусматривает рубрикатор по 15 социально значимым категориям: благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, культура, лесное хозяйство, образование, предпринимательство и экономика, ремонт дорог, связь и телевидение, сельское хозяйство, социальное обслуживание, строительство, транспорт, физическая культура и спорт, экология, – отметил Игорь Рыморенко.

В настоящее время продолжается работа по подключению органов власти и организаций к ПОС. К примеру, добавляются управляющие компании, в дальнейших планах – ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Платформа обратной связи работает во взаимодействии с порталом Госуслуг. Обращение в адрес органов власти и организаций граждане могут направить тремя способами: с использованием формы на портале, посредством виджетов, размещенных на официальных сайтах органов исполнительной власти Иркутской области и местного самоуправления, организаций, а также через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Ответ заявителю даётся в личном кабинете на портале Госуслуг и приходит на электронную почту, привязанную к профилю пользователя.

«Не знаете, куда обратиться с проблемой? Пишите, поможем» – такой виджет размещен на главной странице сайта Правительства Иркутской области. Рассказать, что волнует, также можно по ссылке.

Платформа обратной связи создана в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».