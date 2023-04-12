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Меньше всего сложностей с трудоустройством у россиян 27—29 лет

Труднее всего искать работу в 57—59 лет. Соискатели разных возрастов по просьбе SuperJob оценили сложности трудоустройства по шкале от 0 до 10 баллов. В опросе приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В среднем по рынку труда соискатели оценивают сложности поиска нового места работы на 7 баллов из 10. Для сравнения, ровно год назад показатель составлял 7,3 балла, а спустя три месяца, в июле 2022 года, — снизился до 6,4 баллов.

Сегодня, судя по оценкам, с наименьшим количеством трудностей при поиске работы сталкиваются россияне в возрасте 27—29 лет (5,1 балла). Сложнее всего приходится предпенсионерам 57—59 лет (8,4 балла). Молодежь 18—20 лет, большинство из которой впервые вышло на рынок труда, оценивает сложности в среднем на 6,1 балла, причем девушки переживают сильнее юношей (6,4 и 5,9 балла соответственно). И обратная ситуация: в 24—26 лет женщины на рынке труда чувствуют себя гораздо увереннее мужчин (5,4 и 6,1 балла).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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