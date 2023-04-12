Какие машины россияне покупали и страховали в январе – марте?

Специалисты сервиса для покупки и продажи авто СберАвто и эксперты СберСтрахования проанализировали, какие автомобили россияне чаще всего приобретали онлайн и на какие оформляли каско в первом квартале 2023 года.

Что покупали

Наиболее востребованными оказались автомобили с пробегом: их выбрали 95% покупателей, медианный чек покупки составил 1 млн рублей. Медианная стоимость нового автомобиля (5% сделок) – 1,2 млн рублей. Чаще всего россияне приобретали автомобили 2017-2019 годов производства (23% продаж).

Среди стран производства лидируют немецкие (26%), японские (19%) и корейские (18%) машины. В топ-5 самых популярных производителей вошли KIA (10%), Toyota (9%), Hyundai (8%), Lada (8%) и Volkswagen (7%). Самыми востребованными моделями стали LADA Granta, Hyundai Solaris и KIA Rio.

Больше всего автомобилей купили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской области, Республики Татарстан, Свердловской области и Республики Башкортостан.

Как страховали

В первом квартале полисы каско в СберСтраховании чаще других приобретали владельцы KIA (11%), Hyundai (8%), Toyota (6%), Volkswagen (5%) и BMW (4%). Самые часто страхуемые модели – Hyundai Creta, KIA Sportage и KIA Rio. Максимальная страховая сумма – 51,5 млн рублей – пришлась на Rolls-Royce Cullinan.

Как правило, автовладельцы страховали относительно новые автомобили: 21% полисов каско оформлены на машины 2021 года выпуска, 16% – 2019-го, 15% – 2022-го, 14% – 2020-го.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Как показывает статистика, чаще всего автомобилисты обращаются в страховую из-за ДТП и падения на автомобиль различных предметов, например камней из-под колёс других машин. Другие распространённые причины – царапины на припаркованной машине, разбитые стёкла и угон. Если вы беспокоитесь о себе и своём автомобиле, лучше позаботиться о страховке. На сайте СберСтрахования и в мобильном приложении СберБанк Онлайн каско можно оформить без предварительного осмотра машины. Урегулировать убытки, если произойдёт страховой случай, тоже можно онлайн – в мобильном приложении "СберСтрахование"».