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Каждый второй россиянин не считает нужным сообщать работодателю о незначительных ошибках в работе

Россияне стали реже уведомлять руководство о допущенных в работе ошибках. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

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По мнению 35% россиян, руководство должно знать обо всех допущенных в работе ошибках. 56% считают, что сообщать следует только о существенных просчетах. На практике, обо всех рабочих ошибках говорит руководству каждый третий (32%), а 52% уведомляют только о серьезных промахах: «Заваливать руководство мелкими ошибками, которые тут же исправляются, точно не стоит». Политики предельной честности чаще придерживаются россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц: 45% из них считают, что нужно держать руководство в курсе всех просчетов, 38% утверждают, что всегда поступают только так.

С момента проведения аналогичного исследования в 2021 году, возросло число россиян, убежденных в том, что руководству следует сообщать только о серьезных ошибках, допущенных в работе: 49% два года назад и 56% сейчас. Работа во время пандемии, ограничения и запреты заставляли россиян нервничать и перестраховываться. На практике сегодня большинство также предпочитает исправлять мелкие просчеты самостоятельно, не беспокоя начальство.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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