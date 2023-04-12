Выставка «Сибпродовольствие 2023» стартовала в Иркутске

Экспозиция открылась на площадке «Сибэкспоцентра» в 29-й раз. Ее посетил губернатор региона – Игорь Кобзев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

В этом году участие в высавке приняли более 70 предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и производителей сельскохозяйственной продукции из Иркутской области, Алтайского края, Республики Бурятия, Москвы, Владивостока, Абхазии. Одна из основных целей ярмарки – поиск новых потребителей, укрепление партнерских отношений и расширение рынка сбыта. Участие в церемонии открытия принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Время доказало, что проведения выставки ждут все: специалисты села и продовольственной индустрии, жители и гости Иркутска. Выставка стала востребованной и эффективной коммуникационной площадкой. Радует, что мы видим не только постоянных, но и новых участников экспозиции, – сказал Игорь Кобзев.

На площадке «Сибэкспоцентра» пройдут переговоры с представителями продовольственных компаний Алтайского края и закупочная сессия между предприятиями-участниками выставки и представителями одного из крупнейших российских ретейлеров.

Кроме этого, в рамках обширной деловой программы выставки запланированы круглые столы, посвященные инструментам развития бизнеса, производительности труда, а также вопросам маркировки отдельных групп продовольственных товаров.

Для гостей выставки пройдет кулинарный мастер-класс по приготовлению эко-блюд. Также во время работы выставки посетители могут приобрести напрямую от производителей хлебобулочные изделия, молочную продукцию, кондитерские изделия, мясную и рыбную продукцию, полуфабрикаты, продукты пчеловодства, напитки. Выставка продлится до 15 апреля.