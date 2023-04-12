Жителей Иркутской области вновь приглашают проголосовать за объект благоустройства

Жители 18 муниципальных образований Иркутской области выберут проекты, которые будут реализованы в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

– Всероссийское голосование за новые объекты благоустройства инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. В целом же федеральный проект по созданию комфортной среды помогает делать города и поселки уютными и красивыми с 2017 года. За все это время в Приангарье облагородили около 600 общественных территорий и более 1400 дворов. С помощью проекта территории Иркутской области преображаются и с каждым годом становятся более комфортными, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Для того, чтобы помочь жителям отдать свой голос за проект, в Иркутской области создан волонтерский штаб. Добровольцы расскажут жителям о возможностях участия в голосовании и о пространствах, которые могут быть благоустроены благодаря голосам граждан.

Регистрация волонтеров началась 20 марта, на сегодняшний день в Приангарье зарегистрировано 467 добровольцев. Набор будет продолжаться на протяжении всего периода голосования, который завершится 31 мая.

Проголосовать самостоятельно с 15 апреля можно будет на специальном сайте, а также на Госуслугах.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный президентом России Владимиром Путиным.