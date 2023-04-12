Каждому десятому россиянину удалось стать тем, кем он хотел стать в детстве

СберСтрахование жизни и Работа.ру накануне Дня Космонавтики выяснили, что детские мечты о карьере удалось реализовать полностью каждому десятому россиянину, а частично – каждому пятому. При этом те, кто мечтал о космосе чаще всего работают теперь в сфере IT и телекоммуникаций.

Рейтинг профессий, которые привлекали опрошенных в детские годы, возглавили врачи (15%), учителя (12%), космонавты и путешественники (по 11%), актёры, лётчики и изобретатели (по 10%). 9% задумывались о карьере водителя или военного. По 8% участников исследования хотели построить карьеру учёного или художника. 7% видели себя юристами, 6% — полицейскими, по 3% — спасателями и стилистами. И только каждый сотый сообщил, что собирался стать блогером.

Большинство опрошенных (69%) признались, что их мечты не сбылись. Каждый пятый (21%) работает в схожей сфере. А вот у 10% россиян их «взрослые» профессии совпали с «детскими».

Среди реализовавших мечту больше всего представителей сферы медицины и ветеринарии, транспорта и логистики, производства и агропрома. Чаще свои детские мечты удавалось воплотить мужчинам (56%), чем женщинам (44%).

Из тех, кто отказался от своей детской мечты о карьере, около трети уверены, что им не хватило мотивации и усилий. Каждый пятый передумал, потому что понравилась другая профессия, ещё столько же считают, что в профессию мечты сложно попасть без связей в индустрии. Ещё каждый шестой не мог позволить себе дорогое обучение либо столкнулся с ограничениями по здоровью. Остальные признались, что мечты им не позволили осуществить родители, либо сочли профессию мечты непрестижной и выбрали другой путь.

63% опрошенных отмечают, что получение профессии обходится в сумму до 300 тыс. рублей. 15% уверены, что обучиться на новую специальность можно за 300–500 тыс. рублей, каждый десятый — за 500–700 тыс. рублей. Ещё 5% участников исследования полагают, что необходимо от 700 тыс. до 1 млн, а 7% — от 1 млн и более.

Ольга Монахова, управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«У каждого из нас в детстве были любимые профессии и мечты, однако становясь взрослее большинство выбирает себе другой карьерный путь. Причин смены профессии может быть множество. По данным исследования, уже во взрослом возрасте о нехватке мотивации чаще всего рассказывали те, кто хотел стать врачом и актёром. Мечтавшие о космосе чаще всего работают в сфере IT и телекоммуникаций, транспорта и логистики. Поспособствовать реализации мечты могут программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Они позволяют сформировать накопления на будущее высшее образование как для себя, так и для ребёнка. Этот инструмент обеспечивает страховой защитой и позволяет регулярно откладывать комфортными суммами. Оформить такой договор можно в любом офисе Сбера или мобильном приложении СберБанк Онлайн».

Опрос проводился в апреле 2023 года среди экономически активных россиян старше 18 лет. В исследовании участвовали более 5000 пользователей Работа.ру во всех регионах страны.