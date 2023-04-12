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«Слабые люди создают трудные времена». Дуров впервые за долгое время опубликовал пост в соцсети

Основатель Вконтакте и Телеграм Павел Дуров год не выходил на связь с подписчиками.

Недавно он опубликовал пост в Instagram (головная компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с фотографией и цитатой писателя Майкла Хопфа:

«Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена», – подписал предприниматель.

«Его [Павла Дурова – прим. ред.] самого создало прекрасное время 2000-х…», – замечают пользователи.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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