Иркутская электросетевая компания завершает подготовку к паводкам

Все филиалы Иркутской электросетевой компании проводят ежегодную подготовку к прохождению весеннего половодья и паводков, чтобы не допустить сбоев в работе линий электропередач, подстанций и оборудования. В каждом филиале работают специальные комиссии, по плану проводятся осмотры оборудования. Особое внимание уделяют состоянию объектов, угроза подтоплений которых наблюдалась в последние годы. При необходимости будет организовано круглосуточное дежурство персонала.

Также энергетики осматривают переходы воздушных линий через реки и водоемы, обследуют опоры и их фундаменты в поймах рек, фиксируют максимальные уровни воды, а также следят за состоянием фундаментов опор и при необходимости их укрепляют. Под пристальным вниманием – кабельные линии и подстанции, устройства для отвода воды. Проводится очистка от снега зданий и сооружений, кровель трансформаторных подстанций.

С персоналом проведены дополнительные противоаварийные тренировки и инструктажи. Подготовлен аварийный запас оборудования, опор, провода и других материалов. Подготовлена необходимая техника, в том числе вездеходная и плавательные средства – всего 353 единицы. Налажено взаимодействие с метеостанциями для получения достоверное и оперативной информации о паводковой обстановке, а также с администрациями муниципалитетов и сотрудниками МЧС. По окончании паводков будут выполнены дополнительные осмотры оборудования.